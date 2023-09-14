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لبنان

خلوة في دارة بخاري جمعت دريان ولودريان وغارو

Lebanon 24
14-09-2023 | 10:39
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عقدت خلوة في دارة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في اليرزة، ضمت مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والموفد الفرنسي جان ايف لودريان والسفير الفرنسي هيرفيه غارو والسفير بخاري، دامت نصف ساعة، انتقلوا بعدها الى الصالة الكبرى حيث كان النواب السنة بانتظارهم.
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وغاب عن الاجتماع النواب: ابراهيم منيمنة، اسامة سعد، جهاد الصمد، ينال الصلح، ملحم الحجيري وحليمة القعقور. (الوكالة الوطنية)
 
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