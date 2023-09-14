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لبنان

كيف كان اللقاء بين بقرادونيان ولودريان؟

Lebanon 24
14-09-2023 | 10:42
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 التقى الأمين العام لحزب الطاشناق رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، اليوم، المبعوث الفرنسي جان إيف لو دريان.

وخلال اللقاء، دار نقاش حول نتائج محادثات لودريان مع الأطراف السياسية حول انتخاب رئيس للجمهورية، بحسب ما أفاد بيان للطانشناق.
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وأشار البيان إلى أن "النقاش كان مثمرا وإيجابيا، حيث تم التشديد على ضرورة استكمال الاتصالات والمناقشات مع الأطراف اللبنانية والعمل على الابتعاد عن وضع الشروط والخطابات ذات السقف العالي للوصول إلى انتخاب رئيس توافقي، كمدخل أساسي لبدء العمل في حل الأزمة الراهنة في البلد".
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