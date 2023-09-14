Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل سفير الجزائر ولازارو

Lebanon 24
14-09-2023 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1107462-638303107235419584.jpg
Doc-P-1107462-638303107235419584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الجزائري في لبنان رشيد بلباقي.

ثم قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ارولدو لازارو، وتناول البحث علاقات التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني. 
Advertisement
 
كذلك استقبل رئيسة قسم تقييم حفظ السلام في الأمم المتحدة السيدة سريلاتا رايو على رأس وفد مرافق.

ثم التقى وفدا من جمعية فرسان مالطا وتناول البحث شؤونا مختلفة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:06 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:25 | 2023-09-14
12:15 | 2023-09-14
11:56 | 2023-09-14
11:52 | 2023-09-14
11:06 | 2023-09-14
10:42 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24