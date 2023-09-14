قائد الجيش استقبل سفير الجزائر ولازارو

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الجزائري في لبنان رشيد بلباقي.ثم قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ارولدو لازارو، وتناول البحث علاقات التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني.كذلك استقبل رئيسة قسم تقييم حفظ السلام في الأمم المتحدة السيدة سريلاتا رايو على رأس وفد مرافق.ثم التقى وفدا من جمعية فرسان مالطا وتناول البحث شؤونا مختلفة.