في متابعة لأحداث مخيم عين الحلوة.. اتصال هاتفي بين سعد وبري

أجرى الأمين العام للتتظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد اتصالا" هاتفيا" برئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لمتابعة أحداث مخيم عين الحلوة والمساعي الحثيثة لوقف اطلاق النار وتثبيته، ومعالجة كل تداعيات الأحداث، وتوفير أجواء الأمن والاستقرار في مدينة صيدا وجوارها وفي مخيم عين الحلوة.

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وأجرى سعد اتصالات شملت كلا من مدير عام الأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، سعادة سفير فلسطين في لبنان اشرف دبور، أمين سر فصائل التحالف الوطني الفلسطيني وممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، أمين سر هيئة العمل الفلسطيني المشترك اللواء فتحي أبو عردات، قيادة عصبة الأنصار الاسلامية، الشيخ جمال خطاب عن الحركة الاسلامية المجاهدة.

وجاءت الاتصالات من أجل التوصل لوقف اطلاق النار بشكل فوري، والذهاب الى معالجة ميدانية جدية؛ حيث ترفع السواتر والدشم، وتفتح الطرقات، و تؤمن عودة آمنة للأهالي الى منازلهم.

كما جرى التأكيد خلال الاتصالات على ضرورة تعزيز القوة الامنية المشتركة التي ستعمل على تسليم المدارس الى منظمة الأونروا بعد سحب المسلحين منها، والعمل على تسليم المتهمين باغتيال اللواء العرموشي ورفاقه الى السلطات اللبنانية.