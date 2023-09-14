قبل توجّهم إلى مرفأ العبدة.. مخابرات الجيش دهمت منزلاً وأوقفت 48 سوريّاً

صدر عن قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 14 / 9 /2023، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وبعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات عن قيام المواطنَين (ع.ع.) و(ق.ع.) بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر بواسطة مركب في مرفأ العبدة – طرابلس، دهمت دورية من المديرية منزل الأخير حيث أوقفت 48 سوريًّا كانوا يتحضرون للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر. كما تم ضبط المركب المذكور.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
وكانت مندوبة "لبنان 24" قد أفادت أنّ الجيش أحبط صباح اليوم، عملية تهريب لأشخاص بطريقة غير شرعيّة. لقراءة الخبر كاملاً الرجاء الضغط هنا
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