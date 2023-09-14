قبل توجّهم إلى مرفأ العبدة.. مخابرات الجيش دهمت منزلاً وأوقفت 48 سوريّاً

صدر عن قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 14 / 9 /2023، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وبعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات عن قيام المواطنَين (ع.ع.) و(ق.ع.) بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر بواسطة مركب في مرفأ العبدة – طرابلس، دهمت دورية من المديرية منزل الأخير حيث أوقفت 48 سوريًّا كانوا يتحضرون للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر. كما تم ضبط المركب المذكور.

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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.