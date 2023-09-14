فرنجيّة التقى نصرالله.. ماذا طلب منه؟

أفادت معلومات "الجديد" أن الموعد بين النائب محمد رعد ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية محدد منذ حوالى اسبوع ورسائله كثيرة لا سيما ان رعد كان قد التقى قائد الجيش جوزاف عون سابقاً.

وتابعت المعلومات: "هناك تقاطعٌ في حركة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الرئاسية واسقاطه للمرشحين الحاليين وبين لقائي رعد مع عون وفرنجية".

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وأضافت أن أكثر من لقاء جمع الأمين العام لحزب الله السيد حين نصرالله وفرنجية وجرى النقاش في فرص الأخير الرئاسية. وبدوره طلب فرنجية من نصرالله وضعه في أجواء التسوية المقبلة قبل حصولها ليبني على الشيء مقتضاه للمصلحة الوطنية.

وأفادت مصادر على صلة بـ"حزب الله" أن غداء رعد – فرنجية لا يحمل رسائل رئاسية، في حين وضعته مصادر اخرى ضمن الحركة الرئاسية الناشطة.

وتابعت المعلومات أن اللقاء في دارة السفير السعودي أراد التأكيد على مواصفات الرئيس وعلى عدم امكانية الاستمرار بالطروحات السابقة.