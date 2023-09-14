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لبنان

وفد من "حماس" زار مخابرات الجيش.. تأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في عين الحلوة

Lebanon 24
14-09-2023 | 13:25
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 زار وفد قيادي من "حركة المقاومة الإسلامية – حماس" برئاسة عضو مكتبها السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، بحضور رئيس فرع الأمن القومي العميد وجدي دمج ورئيس فرع الجنوب العميد سهيل حرب.
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وضم وفد "حماس" رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة، ممثل الحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، ونائب المسؤول السياسي جهاد طه.

وأشارت "حماس" في بيان، إلى أن "وفد الحركة أثنى على دور الجيش اللبناني ومخابرات الجيش وكل مؤسسات الدولة اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية في لبنان، مؤكدا ضرورة استمرار كل الجهود السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار".

واعتبر أبو مرزوق أن "استمرار المعارك في مخيم عين الحلوة لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، وأن ما يجري في مخيم عين الحلوة يأتي ضمن أهداف إقليمية ودولية لضرب وتدمير مخيم عين الحلوة ورمزيته كعاصمة للشتات الفلسطيني".

وأثنى على "موقف مخابرات الجيش اللبناني في العمل على وقف القتال في مخيم عين الحلوة وعودة الأهالي إلى منازلهم"، معتبرا أن "الحفاظ على المخيمات الفلسطينية في لبنان ضرورة وطنية فلسطينية"، مؤكدا "احترام حركة حماس والشعب الفلسطيني أمن لبنان واستقراره".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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