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لبنان
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
14-09-2023
|
14:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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