Advertisement

لبنان

بو صعب: في حال ترشيح قائد الجيش سأضع ورقة بيضاء

Lebanon 24
14-09-2023 | 14:48
A-
A+
Doc-P-1107535-638303255388239221.jpg
Doc-P-1107535-638303255388239221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: "قائد الجيش جوزاف عون يتحدث في مجالسه عن الرئاسة وأتعاطى معه كشخص مرشح الى رئاسة الجمهورية، وفي حال ترشيحه سأضع ورقة بيضاء". 
 
وفي حديث للـ"ام تي في"، أضاف بو صعب: "حالياً لا شيء جديّاً بمسألة وصول قائد الجيش الى الرئاسة لسبب بسيط أن أيّ رئيس منتخب يحب أن يأخذ موافقة حزب الله وأمل وأن يعطي ضمانات للحزب حول موقفه من سلاحه كما بالبيان الوزاري والبند المتعلق بسلاح الحزب". 
Advertisement
 
وتابع بو صعب قائلاً: " لدي قناعة مطلقة بأن الحوار أمر ضروري بين جميع الفرقاء وقبول الآخر أمر أساسي"، مشيراً إلى أنه لا يشجع "على حوار من دون حزبي القوات اللبنانية والكتائب". 
 
وأضاف: "رئيس مجلس النواب نبيه برّي يعتبر نفسه طرفاً في الاستحقاق الرئاسي ولذلك سينتدب النائب علي حسن خليل لتمثيله في أي حوار على ان يترأس نائب رئيس مجلس النواب جولات الحوار".
 
وفي سياق منفصل، قال بوصعب: "نعم انا شريك الرئيس ميشال عون في انتصار ترسيم الحدود البحرية وهو لم يحولني إلى مجلس الحكماء". 
 
وأضاف: "موضوع ترسيم الحدود البحرية ذو أهمية استراتيجية كبرى وفي موضوع البر حدودنا البرية مرسمة بـ 13 نقطة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2023-09-14
17:30 | 2023-09-14
17:00 | 2023-09-14
16:59 | 2023-09-14
16:50 | 2023-09-14
16:45 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24