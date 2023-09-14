بو صعب: في حال ترشيح قائد الجيش سأضع ورقة بيضاء

قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: "قائد الجيش جوزاف عون يتحدث في مجالسه عن الرئاسة وأتعاطى معه كشخص مرشح الى رئاسة الجمهورية، وفي حال ترشيحه سأضع ورقة بيضاء".

وفي حديث للـ"ام تي في"، أضاف بو صعب: "حالياً لا شيء جديّاً بمسألة وصول قائد الجيش الى الرئاسة لسبب بسيط أن أيّ رئيس منتخب يحب أن يأخذ موافقة حزب الله وأمل وأن يعطي ضمانات للحزب حول موقفه من سلاحه كما بالبيان الوزاري والبند المتعلق بسلاح الحزب".

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وتابع بو صعب قائلاً: " لدي قناعة مطلقة بأن الحوار أمر ضروري بين جميع الفرقاء وقبول الآخر أمر أساسي"، مشيراً إلى أنه لا يشجع "على حوار من دون حزبي القوات اللبنانية والكتائب".

وأضاف: "رئيس مجلس النواب نبيه برّي يعتبر نفسه طرفاً في الاستحقاق الرئاسي ولذلك سينتدب النائب علي حسن خليل لتمثيله في أي حوار على ان يترأس نائب رئيس مجلس النواب جولات الحوار".

وفي سياق منفصل، قال بوصعب: "نعم انا شريك الرئيس ميشال عون في انتصار ترسيم الحدود البحرية وهو لم يحولني إلى مجلس الحكماء".

وأضاف: "موضوع ترسيم الحدود البحرية ذو أهمية استراتيجية كبرى وفي موضوع البر حدودنا البرية مرسمة بـ 13 نقطة".