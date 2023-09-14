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لبنان

حادثة إنتحار مساء اليوم.. شاب رمى بنفسه من شرفة منزله

Lebanon 24
14-09-2023 | 15:21
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توفي المدعو "س.ر" بعدما رمى بنفسه من شرفة منزله من الطابق الاول في محلة طريق السور - كفرحاتا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 

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