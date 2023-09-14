الحسن: وقف تدخل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في ملف عين الحلوة

صدر عن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن البيان التالي:

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١ - ان الجهود التي تبذلها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني منذ مدة تهدف الى تحصين واقع اللاجئين الفلسطينيين بعيدا عن اي حسابات داخلية لبنانية٢- ان احداث عين الحلوة والدخول على خط معالجتها يأتي في سياق هذه الجهود٣- بعدما تبين للجنة ان مقاربة ملف اللاجئين الفلسطينين ما زالت مقاربة أمنية فان رئيس اللجنة يعلن وقف اي تدخل للجنة في مجريات المسائل المتعلقة بتداعيات هذه الأحداث وايضا اي اتصالات متصلة بالوضع في عين الحلوة٤- وباعتبارها تحولت الى موضوع أمني بحت فان اللجنة تعول على دور الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الرسمية اللبنانية لمعالجة تداعيات الاحداث الحالية٥- ان اللجنة ستستمر بعملها الدؤوب من أجل احتضان الواقع الانساني للاجئين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقضايا الانسانية والحقوقية