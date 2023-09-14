استغراب نيابي لمطالبة جنبلاط باقالة الحسن

صدر عن اللقاء النيابي المستقل وكتلة الاعتدال الوطني البيان التالي:



توقف اللقاء النيابي المستقل عند الكلام الذي ورد في الإعلام عن مطالبة الأستاذ وليد جنبلاط بإقالة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، واللقاء الذي يحترم الدور الوطني للوزير السابق جنبلاط، يستغرب هذا الكلام في هذا التوقيت الذي نحتاج فيه الى وأد الفتنة في المخيمات، ويرى أن الوقت ليس وقت استهداف من يقوم بواجباته تجاه ملف بهذه الحساسية بكفاءة وبوعي وبحسن تواصل مع الفصائل الفلسطينية كافة.

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