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لبنان

مسيّرتان للعدو الإسرائيلي خرقتا الأجواء اللبنانية

Lebanon 24
14-09-2023 | 16:26
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 صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 14 / 9 /2023 الساعة 8.35 خرقت طائرة مسيّرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية لمسافة حوالى 300 مترًا ولمدة 10 دقائق، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.
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وفي الساعة 8.55 خرقت طائرة مسيّرة أخرى تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية لمسافة حوالى 400 مترًا ولمدة 20 دقيقة، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

تتمّ متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".  
المصدر: الوكالة الوطنية
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