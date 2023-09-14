كلودين عون عرضت والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة لتطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن في شأن المرأة والسلام

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استقبلت كلودين عون، رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، في مقر الهيئة، السيدة جوانا فرونتسكا، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، وعرضتا لتطبيق لبنان لقرار مجلس الأمن 1325 في شأن المرأة والسلام والامن.وتم "التركيز بنوع خاص على الإنجازات التي تحقّقت وعلى الدروس المُستفادة من مسار تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار الأممي، التي تشارف على نهايتها في كانون الأول 2023".وكذلك تم استعراض "الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للمرأة 2022-2030 ودور كل من المنظمات التابعة للأمم المتحدة في دعم تحقيقها".كما وتطرّق البحث أيضاً إلى "أهمية العمل على المستوى التشريعي لوضع حدّ للتمييز ضدّ المرأة في بعض القوانين اللبنانية".وتمّ خلال اللقاء أيضا، التشدبد على "أهمية منهجية التعاون بين الهيئة الوطنية والمؤسسات العامة ووكالات الأمم المتحدة في تعزيز أوضاع المرأة في المجتمع".