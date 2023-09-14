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لبنان

خرق محدود لاتفاق وقف اطلاق النار في عين الحلوة

Lebanon 24
14-09-2023 | 16:40
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خرق مسلحون هدوء الاجواء التي انعكست منذ الصباح على محاور القتال كافة داخل مخيم عين الحلوة، وانسحبت مع بدء الاتفاق الجديد لوقف اطلاق النار الذي سرت مفاعيله منذ السادسة مساء.

وقد أطلقت قذيفتان في السابعة الا ربعاً تبعهما رشق  ناري. كما واطلقت قذيفتان مماثلتان في التاسعة والنصف مساء، وواحدة في الحادية عشرة.
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الى ذلك، أفاد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، علي فيصل، أنه اتصل هاتفيا برئيس مجلس النوب نبيه بري، شاكرا له "الجهود المقدرة من الشعب الفلسطيني وقواه، والتي توجت بوقف شامل لاطلاق النار في مخيم عين الحلوة". 

واكد بري خلال الاتصال - بحسب البيان الصادر عن فيصل - أنه "سيتابع في شكل شخصي قرار وقف اطلاق النار"، مشددا على "ضرورة التزام الجميع بهذا القرار نظرا لخطورة استمرار الاحداث وتداعياتها على القضية الفلسطينية".

كما وأجرى فيصل للغاية نفسها، عدداً من الاتصالات مع قوى لبنانية وفلسطينية ومع شخصيات وفعاليات نيابية وحزبية وروحية، بهدف "ضمان احترام وقف اطلاق النار وحماية مخيم عين الحلوة واهله من كل عبث بأمنه واستقراره، وتعزيز امن واستقرار الجوار اللبناني".
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