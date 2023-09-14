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لبنان

باسيل: "هيدا الحلم هو يلّي بعدنا عم نعيشه لليوم"

Lebanon 24
14-09-2023 | 16:45
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كتب رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل عبر صفحته على منصة "اكس":

"ب ١٤ ايلول ٨٢، كتار كنا يلّي بكينا؛ شو ما كنّا بوقتها ووين ما نحنا اليوم، التقينا ب ٢١ يوم على حلم الجمهورية مع البشير… وهيدا الحلم هو يلّي بعدنا عم نعيشه لليوم، لأن نحنا ما منعرف وما بدّنا نعيش الّا بالدولة، وحقنا يكون عنّا الجمهورية الفاضلة، بلبنان القوي".
 
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