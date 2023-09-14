باسيل: "هيدا الحلم هو يلّي بعدنا عم نعيشه لليوم"

كتب رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل عبر صفحته على منصة "اكس":



"ب ١٤ ايلول ٨٢، كتار كنا يلّي بكينا؛ شو ما كنّا بوقتها ووين ما نحنا اليوم، التقينا ب ٢١ يوم على حلم الجمهورية مع البشير… وهيدا الحلم هو يلّي بعدنا عم نعيشه لليوم، لأن نحنا ما منعرف وما بدّنا نعيش الّا بالدولة، وحقنا يكون عنّا الجمهورية الفاضلة، بلبنان القوي".

ب ١٤ ايلول ٨٢، كتار كنا يلّي بكينا؛ شو ما كنّا بوقتها ووين ما نحنا اليوم، التقينا ب ٢١ يوم على حلم الجمهورية مع البشير… وهيدا الحلم هو يلّي بعدنا عم نعيشه لليوم، لأن نحنا ما منعرف وما بدّنا نعيش الّا بالدولة، وحقنا يكون عنّا الجمهورية الفاضلة، بلبنان القوي GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) September 14, 2023 Advertisement