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لبنان

المرتضى في عيد الصليب: فلتكن أعيادنا الإيمانية مناسبات مقدّسة لإعلان الفرح بالآخر

Lebanon 24
14-09-2023 | 16:45
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كتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، عبر حسابه على منصة "أكس": "نختلف مسلمين ومسيحيين على مسألتين مرتبطتين بالسيّد المسيح، الأولى تتناول طبيعته، والثانية تتعلّق بحيثيات مغادرته العالم الأرضي، ولكننا جميعاً نؤمن أنه جاء رحمةً وخلاصاً للناس كلّ الناس، وأنّه في السماء حيٌّ إلى أبد الآبدين.   
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‏اليوم إخواننا في هذا الوطن وفي الإنسانية وفي المسيح يحتفلون بعيد الصليب رمزاً للخلاص والحياة الأبدية وعنواناً للإنتصار على الشرّ. 

‏فلتكن أعيادنا الإيمانية مناسبات مقدّسة لإعلان الفرح بالآخر وحفظه والتمسّك بالعيش الواحد معه، هكذا نُفرحُ المسيح ونُحصّن وطننا ونغلب أعداءنا المنظورين وغير المنظورين". 
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