Advertisement

لبنان

نقيب الأطباء البيطريين: اقرار المعاش التقاعدي للمنتسبين إلى النقابة

Lebanon 24
14-09-2023 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1107560-638303328166779795.png
Doc-P-1107560-638303328166779795.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نقيب الأطباء البيطريين الدكتور ايهاب شعبان في بيان، إنه عقد اجتماعا مع صندوق التقاعد في النقابة، في حضور امين الصندوق، ووافق المجتمعون على مشاريع قوانين عدة، تخص النقابة، وأهمها "إقرار المعاش التقاعدي للطبيب البيطري الذي بلغ الرابعة والستين على ان يكون قد زاول المهنة لمدة لاتقل عن الـ 25 عاما مسددا كامل المستحقات المتوجبة عليه للنقابة".
Advertisement

وهنأ النقيب الأطباء بهذا "الإنجاز الذي طال انتظاره"، وشكر لكل من ساهم فيه جهوده، آملا في "اقرار المزيد من القوانين التي تصب في مصلحة الأطباء البيطريين والمواطنين في هذا الظرف الذي نمر به جميعا".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2023-09-14
17:30 | 2023-09-14
17:00 | 2023-09-14
16:50 | 2023-09-14
16:45 | 2023-09-14
16:45 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24