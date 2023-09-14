نقيب الأطباء البيطريين: اقرار المعاش التقاعدي للمنتسبين إلى النقابة

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أعلن نقيب الأطباء البيطريين الدكتور ايهاب شعبان في بيان، إنه عقد اجتماعا مع صندوق التقاعد في النقابة، في حضور امين الصندوق، ووافق المجتمعون على مشاريع قوانين عدة، تخص النقابة، وأهمها "إقرار المعاش التقاعدي للطبيب البيطري الذي بلغ الرابعة والستين على ان يكون قد زاول المهنة لمدة لاتقل عن الـ 25 عاما مسددا كامل المستحقات المتوجبة عليه للنقابة".وهنأ النقيب الأطباء بهذا "الإنجاز الذي طال انتظاره"، وشكر لكل من ساهم فيه جهوده، آملا في "اقرار المزيد من القوانين التي تصب في مصلحة الأطباء البيطريين والمواطنين في هذا الظرف الذي نمر به جميعا".