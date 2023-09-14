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لبنان
جهات محلية تتولّى حماية المعابر
Lebanon 24
14-09-2023
|
17:30
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تتولّى جهات محلية، مسلَّحة حماية المعابر في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبالتالي، هي من يتحكم بالتدفقات البشرية، عبرها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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