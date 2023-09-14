Advertisement

لبنان

اعتراضات على تسديد الرواتب بالدولار

Lebanon 24
14-09-2023 | 22:42
A-
A+
Doc-P-1107579-638303533676522795.jpg
Doc-P-1107579-638303533676522795.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حتى الآن، لم يتضح ما إذا كان مصرف لبنان سيتمكن من تأمين تسديد الرواتب بالدولار، ولا سيما أن أصواتاً في المجلس المركزي ترفض هذا الأمر بوضوح باعتبار أن الأمر لم يعد يتعلق بدعم الرواتب ضمن هامش ضيق جداً بين سعر الدولار في السوق وسعره على منصّة «صيرفة». فالمسألة، بالنسبة إلى المعترضين، هي «مسألة مبدأ سواء لإنفاق دولار واحد أو 100 مليون دولار، وسواء كان الدولار سيصرف على شراء الأدوية أو على تمويل الرواتب أو تجهيزات أخرى». المعترضون، وهم أكثر من عضو في المجلس المركزي، يصفون مسألة تسديد الرواتب بالدولار للقطاع العام بأنها «شعبوية لا طائل منها، طالما أن هناك استقراراً في سعر الصرف لغاية الآن»(الاخبار)
Advertisement
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2023-09-15
01:00 | 2023-09-15
00:11 | 2023-09-15
00:05 | 2023-09-15
23:06 | 2023-09-14
22:59 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24