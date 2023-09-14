رعد لفرنجية: انت مرشحنا الوحيد

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كتبت" الجمهورية": في خطوة لافتة زار النائب محمد رعد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية في بنشعي. وعلمت «الجمهورية» انه نقل اليه رسالة مفادها: قبل اللقاء مع (قائد الجيش العماد)جوزف عون وبعده، وقبل الحوار مع جبران (الوزير باسيل) وبعده، انت مرشحنا الوحيد.اضافت «الجمهورية» انّ رعد كان قد ابلغ الى قائد الجيش تقدير «حزب الله» لشخصه وللجيش، وقال له: انت ع سلامتك. وبَدنا أفضل العلاقات مع الجيش، ولكننا نفصل بين الجيش والانتخابات. عندنا كما تعلم مرشح واضح اسمه سليمان فرنجية.