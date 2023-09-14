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لبنان

رعد لفرنجية: انت مرشحنا الوحيد

Lebanon 24
14-09-2023 | 22:59
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كتبت" الجمهورية": في خطوة لافتة زار النائب محمد رعد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية في بنشعي. وعلمت «الجمهورية» انه نقل اليه رسالة مفادها: قبل اللقاء مع (قائد الجيش العماد)جوزف عون وبعده، وقبل الحوار مع جبران (الوزير باسيل) وبعده، انت مرشحنا الوحيد.
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اضافت «الجمهورية» انّ رعد كان قد ابلغ الى قائد الجيش تقدير «حزب الله» لشخصه وللجيش، وقال له: انت ع سلامتك. وبَدنا أفضل العلاقات مع الجيش، ولكننا نفصل بين الجيش والانتخابات. عندنا كما تعلم مرشح واضح اسمه سليمان فرنجية.
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