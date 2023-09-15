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لبنان

الهدنة مستمرة في عين الحلوة.. وارتفاع كبير في عدد القتلى والجرحى

Lebanon 24
15-09-2023 | 02:44
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يسود الهدوء التام محاور القتال داخل مخيم عين الحلوة  بعد اتفاق وقف اطلاق النار الذي لا زالت مفاعيله سارية وصامدة في وجه التحديات الامنية والسياسية،  وبعد مرور اكثر من خمسة عشر ساعة على دخول الاتفاق  حيز التنفيذ عند السادسة من مساء يوم امس يشهد الوضع الامني في المخيم هدوءا تخلله قرابة منتصف الليل اطلاق  رشقات رشاشة و القاء قنبلة فجرًا،  ما لبث أن عاد السكون إلى أرجاء المخيم.
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 بقي الهدوء مسيطراً على المخيم حتى ساعات ما بعد ظهر أمس باستثناء بعض الرشقات التي سمعت اثناء تشييع عدد من الضحايا الذين سقطوا في الاشتباكات الاخيرة في جبانة سيروب ، وافادت معلومات  طبية ان حصيلة معارك مخيم عين الحلوة الاخيرة منذ اندلاعها بلغت 17 قتيلا وأكثر  من 150 جريحا، فيما أكد مدير مستشفى الهمشري الدكتور زياد أبو العينين في بيان أن "المستشفى استقبل 30 جثّة لضحايا سقطوا في المعارك التي دارت في ‎مخيم عين الحلوة منذ يوم 30 تموز الفائت - وحتى  14 ايلول الحالي ،و 205 جرحى، 100 منهم أصيبوا خلال جولة الأسبوع الأخير. لافتا إلى أنّ "هذه الإحصائية تخص مستشفى الهمشري، ولا تتضمن الأرقام التي توزعت على  المستشفيات الأخرى سواء في المخيم أو في محيطه". 
 
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