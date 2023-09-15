Advertisement

لبنان

ابن الـ5 سنوات يصارع الموت.. هذا ما جرى معه في صور

Lebanon 24
15-09-2023 | 00:11
A-
A+
Doc-P-1107609-638303589367833220.jpg
Doc-P-1107609-638303589367833220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عملت فرق الاسعاف على نقل طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات بحالة طارئة نتيجة اصابته بنزيف بالرأس جراء تعرضه لحادث سير على طريق عام برج الشمالي - الحوش ( حي النباعة ) من مستشفى اللبناني الإيطالي في صور الى مستشفى الشيخ راغب حرب في النبطية، للمعالجة.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
إشتباكات "عين الحلوة" تتسبّب بحادث سير مروّع...إليكم بالصورة ما حصل
lebanon 24
15/09/2023 11:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سيارة تضرّرت بشدّة... بالصور حادث سير على أوتوستراد عمشيت وهذا عدد الجرحى
lebanon 24
15/09/2023 11:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مُراسل الـ MTV ينجو من الموت.. تعرّض لحادث سير مروع وسيارته تحطمت بالكامل (صورة)
lebanon 24
15/09/2023 11:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
توفي مع والده بحادث سير مروع.. الممثل الطفل "رابي" في ذمة الله (صور)
lebanon 24
15/09/2023 11:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24

صور

حادث سير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:35 | 2023-09-15
04:28 | 2023-09-15
04:25 | 2023-09-15
04:21 | 2023-09-15
04:16 | 2023-09-15
04:06 | 2023-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24