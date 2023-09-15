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لبنان
ابن الـ5 سنوات يصارع الموت.. هذا ما جرى معه في صور
Lebanon 24
15-09-2023
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00:11
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عملت فرق الاسعاف على نقل طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات بحالة طارئة نتيجة اصابته بنزيف بالرأس جراء تعرضه لحادث سير على طريق عام برج الشمالي - الحوش ( حي النباعة ) من مستشفى اللبناني الإيطالي في صور الى مستشفى الشيخ راغب حرب في النبطية، للمعالجة.
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