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لبنان

ميقاتي الى الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-09-2023 | 01:00
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يستعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتوجه الى الولايات المتحدة الاميركية مطلع الاسبوع المقبل لتمثيل لبنان في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك.
وافادت أوساط حكومية معنية "ان رئيس الحكومة سيعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات وفق مواعيد تم تحديدها مسبقا، اضافة الى اجتماعات يجري العمل على تثبيتها. كما سيلقي ميقاتي كلمة لبنان  في المؤتمر، كذلك سيشارك ،مع رؤساء الدول والحكومات، في مؤتمر القمة الخاص بأهداف التنمية المستدامة".
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ونفت الاوساط ما اشيع عن منع رئيس الحكومة من دخول الولايات المتحدة، وعدم حصوله على تأشيرة"، ووضعت هذه الاخبار في سياق نهج "الاخبار الكاذبة والتلفيقات المعروفة الاهداف والحرتقة ليس الا".
وفي سياق اخر، من المقرر ان تحال موازنة العام 2024 التي اقرت في مجلس الوزراء، على المجلس النيابي خلال ساعات، وفق الآليات الدستورية، في انتظار ان يلتئم المجلس ويشرع في مناقشتها، كما مشروع موازنة العام 2023، وادخال التعديلات عليه لإقراره بعد التصويت.
رئيس الحكومة عبّر أمام زواره والمتصلين به عن اهمية اقرار موازنة في مسيرة الدولة. فهي علامة اساسية تؤكد ان هذه الدولة ما انفكت صامدة وعصية على التحلل.
وقال : "كلما ادت الحكومة عملا في هذه الظروف الصعبة يبرهن على ان الدولة ما زالت واقفة على قدميها وتتجاوز كل ما يعترضها من صعوبات وعراقيل معروفة، فهو بالنسبة الينا بشرى بنهوض موعود يعطينا الامل والرجاء بان هذه الدولة قادرة ذات يوم على استعادة ذاتها والانطلاق في مسيرتها".
وقال "إن صندوق النقد الدولي الذي كان يرصد بدقة مسار هذه المسألة بادر الى تهنئتنا كحكومة وكوزارة مال معتبراً ذلك مؤشرا ايجابيا سيأخذه في الاعتبار".



المصدر: لبنان 24

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خاص "لبنان 24"

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