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لبنان

الحزب "مش بجيبة حدا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-09-2023 | 01:15
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تعتبر مصادر مطلعة أن من اخطاء رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أن لديه قناعة نهائية بأن "حزب الله" ليس مستعداً، لا من قريب ولا من بعيد، للقبول بقائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية.
وبحسب المصادر "فإن باسيل يتعامل مع كل ما سبق كأنه ثابتة لا يمكن للحزب أن يحيد عنها، ويبني كل حراكه السياسي، وعمليته التفاوضية، عليها، وهذا الأمر يزعج الحزب الذي يعتبر أنه لا يمكن تعليب مواقفه من قبل اي طرف اخر".
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وتشير المصادر الى "أن الحزب سيتعامل في المرحلة المقبلة بنمط يثبت للجميع أنه ليس "في جيبة أحد" ولا يمكن لأي حليف او خصم معرفة السقف السياسي الحقيقي لحارة حريك.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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