مفاجأة ليلية في الدكوانة: هذا ما كشفته الاجهزة الامنية

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لفتت مصادر أمنية الى أن أعمالاً مشبوهة تحصل في ساعات الفجر، وتحديدا ما بين الثانية والخامسة فجراً، في عدد من أحياء الدكوانة المحاذية لمنطقة الصالومي والنبعة والجديدة. وهذه الأفعال الشائنة عبارة عن إطلاق نار وسرقة وعمليات تشليح للمارة وإعتراض للسيارات العابرة وصولا الى شهر السلاح على مجموعات "الحراسة الليلية".أضاف المصدر "أنه بعد تكاثر الشكاوى ووصول اصدائها الى أعلى المراجع الأمنية ، تمكنت الأجهزة الامنية من إلقاء القبض على عدد من أفراد هذه العصابة المحترفة حيث كانت المفاجئة، اذ تبين ان المخلين بالامن هم شبان في العقد الثالث من العمر، من أبناء الدكوانة وسكانها، وينتمون، بحسب ما أكد الموقوفون الى حزب له "جمهور واسع في فئات الشباب"، فيما اكد احد الموقوفين أن أحد زملائه في العصابة الليلية هو شاب لصيق بمنسق هذا الحزب في الدكوانة".ولفت المصدر الأمني "الى أنه سيتواصل مع المراجع الحزبية العليا من أجل الإستفسار على وضعية هؤلاء الشباب، وكيفية التصرف حيالهم".