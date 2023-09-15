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لبنان

تحضيرات لشن حملة على منصوري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-09-2023 | 01:45
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بدأت التحضيرات الاعلامية لشن حملة على حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري .
ووفق مصدر مطلع فان اعلاميين ووسائل اعلامية محددة، روّجت طوال الفترة الماضية لسياسات نقدية ومالية معينة، ستشن هذه الحملة بشكل متصاعد، رداً على كل ما اعلنه منصوري في سلسلة مؤتمراته  ولقاءاته الصحافية".
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وقال المصدر "ان الاعلاميين ووسائل الاعلام التابعين لها اعتبروا كلام منصوري موجها ضدهم بالدرجة الاولى، فاعطي الضوء الأخضر لبدء الهجوم عليه".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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