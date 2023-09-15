تحضيرات لشن حملة على منصوري

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بدأت التحضيرات الاعلامية لشن حملة على حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري .ووفق مصدر مطلع فان اعلاميين ووسائل اعلامية محددة، روّجت طوال الفترة الماضية لسياسات نقدية ومالية معينة، ستشن هذه الحملة بشكل متصاعد، رداً على كل ما اعلنه منصوري في سلسلة مؤتمراته ولقاءاته الصحافية".وقال المصدر "ان الاعلاميين ووسائل الاعلام التابعين لها اعتبروا كلام منصوري موجها ضدهم بالدرجة الاولى، فاعطي الضوء الأخضر لبدء الهجوم عليه".