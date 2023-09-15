ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم

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ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 18 آلاف ليرة والمازوت 28 آلاف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.824.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.862.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.720.000 ليرة لبنانيةالغاز: 923.000 ليرة لبنانية