جعجع التقى وفدا من "الرامغافار": لانتخاب رئيس بالطرق الدستورية

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفدا من حزب "الرامغافار"، ضم رئيس الهيئة التنفيذية افيديس داكسيان، مسؤول العلاقات الخارجية آرا كويونيان، أمين السر آرا تيرزيان ومسؤول الإعلام ليفون بارسيغيان، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جهاد بقرادوني ومسؤول العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.

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اثر اللقاء لفت كويونيان إلى أن "حزب الرامغافارحليف مع القوات اللبنانية، وبالتالي زيارتنا روتينية"، وشدد على أننا "مع أولوية انتخاب رئيس للجمهورية بالطرق الدستورية، أي من خلال عقد جلسة إنتخابية مع دورات متتالية حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد ".



وعن موقف الحزب من الدعوة الى الحوار ، أكد كويونيان أننا "بطبيعة الحال نؤيد الحوار بالمبدأ ومع كل المكوّنات السياسيّة، من أجل مصلحة لبنان. ولكن انتخاب الرئيس يتم دستوريا وعمليا في المجلس النيابي الذي من أولى مهماته انتخاب رئيس وتنظيم عمل المؤسسات. انطلاقا من هنا، يجب أولاً انتخاب رئيس ومن ثم الذهاب إلى الحوار".