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لبنان

اذا سرقت دراجتك النارية... اليك التذكير من أمن الدّولة في النبطيّة!

Lebanon 24
15-09-2023 | 03:03
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة في النبطية البيان الآتي:

"في سياق متصل بتوقيفها عصابة لسرقة الدراجات النارية الأسبوع المنصرم، وتعميمها للائحة المسروقات على المواطنين الذين تعرضوا للسرقة، تعود المديرية العامة لأمن الدولة في النبطية وتعرض لائحة بأنواع الدراجات النارية وأرقامها، وتطلب من أصحابها التواصل معها على الرقم 81019806، وإحضار الأوراق الثبوتية الرسمية التي تثبت ملكيتهم لها، والحضور إلى مديرية أمن الدولة في النبطية لاستلامها".
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