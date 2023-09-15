أينَ بهية الحريري من إشتباكات عين الحلوة؟

وسط التوتُّر الكبير الذي سيطر على مُخيم عين الحلوة في خلال الأسبوع الماضي بعد تجدُّد الإشتباكات التي بدأت أواخر شهر تمّوز المُنصرم، كان لافتاً تماماً غياب أي بيانٍ جديد من "تيار المُستقبل" إزاء ما حصل من تطورات، فيما أعربت مصادر في مدينة صيدا عن تساؤلاتها لغياب النائبة السّابقة بهية الحريري عن المشهد مؤخراً، إذ لم يصدر منها أيُّ بيانٍ أو تعليق حول ما حصل في ملف المخيم.

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