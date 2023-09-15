أينَ بهية الحريري من إشتباكات عين الحلوة؟

وسط التوتُّر الكبير الذي سيطر على مُخيم عين الحلوة في خلال الأسبوع الماضي بعد تجدُّد الإشتباكات التي بدأت أواخر شهر تمّوز المُنصرم، كان لافتاً تماماً غياب أي بيانٍ جديد من "تيار المُستقبل" إزاء ما حصل من تطورات، فيما أعربت مصادر في مدينة صيدا عن تساؤلاتها لغياب النائبة السّابقة بهية الحريري عن المشهد مؤخراً، إذ لم يصدر منها أيُّ بيانٍ أو تعليق حول ما حصل في ملف المخيم.
جهاتٌ مواكبة لملف عين الحلوة في صيدا قالت: "صحيحٌ أن السيدة الحريري شاركت في إجتماعات تنسيقية قبل أكثر من شهر لوقف الإشتباكات، وصحيحٌ أنها تابعت مع قائد الجيش العماد جوزيف عون ما كان يجري، لكنّ التطورات الأخيرة لم تشهد إنخراطاً للحريري على خطها، وبالتالي سادت تساؤلات عن الأسباب التي رفضت أطرافٌ مستقبلية توضيحها".