حريق بمحاذاة الشريط الحدودي داخل الجزء المحتل من العباسية

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اندلع حريق بمحاذاة الشريط الحدودي داخل الجزء المحتل من قرية العباسية قضاء حاصبيا وقد تجاوزت النيران السياج بسبب الطقس الحار وطالت مساحات من الاراضي الزراعية والاعشاب اليابسة في الحقول المجاورة للسياج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد عملت عناصر الدفاع المدني في مركزي راشيا الفخار وحاصبيا على اخمادها .