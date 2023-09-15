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لبنان

حريق بمحاذاة الشريط الحدودي داخل الجزء المحتل من العباسية

Lebanon 24
15-09-2023 | 04:06
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اندلع حريق بمحاذاة الشريط الحدودي داخل الجزء المحتل من قرية العباسية قضاء حاصبيا وقد تجاوزت النيران السياج بسبب الطقس الحار وطالت مساحات من الاراضي الزراعية والاعشاب اليابسة في الحقول المجاورة للسياج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد عملت عناصر الدفاع المدني في مركزي راشيا الفخار وحاصبيا على اخمادها .

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