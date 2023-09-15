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لبنان
دورية إسرائيلية تتفقد الجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة.. وهذا ما فعلته
Lebanon 24
15-09-2023
|
04:25
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تفقدت دورية إسرائيلية مدعومة بسيارة مدنية الطريق العسكري المحاذية للجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة خراج كفركلا مرورا بمنطقة الخزانات وعملت هذه العنصر على مراقبة أجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتزامن ذلك مع دوريات إسرائيلية بسيارات عسكرية بين البساتين القريبة من السياج قابلها في الجانب اللبناني دوريات راجلة ومؤللة ونقاط مراقبة للجيش وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع والحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة .
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