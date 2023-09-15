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لبنان

إلغاء احتفال ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الأحد

Lebanon 24
15-09-2023 | 04:28
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أعلنت القيادة المشتركة لحزبي "الديمقراطي الشعبي" و"العمل الاشتراكي العربي" - لبنان في بيان، إلغاء الاحتفال في ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية الذي كان مقررا بعد غد الأحد، "نتيجة الاشتباكات المدانة الدائرة في مخيم عين الحلوة، وشعورا بالمسؤولية تجاه معاناة شعبنا في المخيم ومحيطه الناتجة عن استمرار المعارك، وتجنبا للمخاطر الامنية التي تطال الطريق الساحلي، بخاصة في منطقة صيدا وحرصا على سلامة رفاقنا وأصدقائنا واهلنا، وفي مناخ تصاعد الاشتباك السياسي بين أطراف النظام لتزيد من معاناة شعبنا نتيجة الانهيار الشامل للدولة ومؤسساتها وخدماتها".
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