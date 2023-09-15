عطل يوقف خدمات سنترال "أوجيرو" في عكار العتيقة

أعلنت هيئة "أوجيرو" أن عطلا طرأ في سنترال عكار العتيقة بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة. وتعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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