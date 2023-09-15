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لبنان

خارطة تكشف.. هذه المناطق اللبنانية هي الاكثر عرضة للحرائق (فيديو)

Lebanon 24
15-09-2023 | 04:53
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قال وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، ان "الوزارة وضعت مع وزارة الزراعة خطة لمتابعة ومكافحة الحرائق وطريقة للرصد والانذار المبكر للحرائق."

وأضاف في حديث للـLBCI أن الخطة التي أطلقناها تشمل كل المناطق، والتغير المناخي بات يزيد من حدّة ووتيرة الحرائق والقناعة في لبنان تفيد بأن معظم الحرائق ناتجة عن الاهمال البشري"، مشيرا الى أن "الرصد المحلّي مهمّ جدًا من قبل متطوعين وجمعيات بيئيّة الذين يرصدون الحريق ويرسلون صورًا له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب لمكافحته والانذار عنه".

 
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وقد عرضت الـLBCI وياسين، خارطة موسّعة توثّق نسبة عرضة المناطق اللبنانية  للحرائق.

يُذكر أن المناطق الحمراء هي الاكثر عرضة للحرائق.

 

لبنان

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