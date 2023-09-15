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لبنان

طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان.. هكذا سيكون الطقس في نهاية الأسبوع

Lebanon 24
15-09-2023 | 05:01
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طقس صيفي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها على الساحل، بينما تكون فوق معدلاتها في الداخل بحدود الدرجتين، يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت  بين ٢٤ و ٣٢ درجة وفي مدينة زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.
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الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  صافٍ اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة معتدلة.
السبت:  صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية واستقرارها على الساحل، كما يتشكل الضباب في الفترة المسائية على المرتفعات بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.
الأحد:  قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقراربدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية.
الإثنين:  غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما ترتفع نسبة الرطوبة مع ضباب على المرتفعات.
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