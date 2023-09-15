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لبنان

نقابة "مستخدمي الكهرباء" تحذر من التراخي بصلاحيات المؤسسة

Lebanon 24
15-09-2023 | 05:11
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عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعا استثنائيا للبحث في  الاشكال الذي حصل في دائرة انطلياس مع رئيسها وموظف من شركة BUS،  احدى شركات مقدمي الخدمات، واصدرت بيانا سألت خلاله القيمين على المشروع :"هل اصبحت المؤسسة رديفة او رهينة لشركات مقدمي الخدمات ام انها أم الصبي؟، وطالبت بـ"وقف انتهاك صلاحيات المؤسسة ومستخدميها المنصوص عنها في القوانين الخاصة بالمؤسسة"، مستنكرة "ما جرى بالأمس في دائرة انطلياس والضغط الذي تمارسه شركة BUS بعدم حضور موظفيها للعمل في الدائرة المذكورة اليوم".
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 وطلبت النقابة من لجنة DSP "توجيه كتاب شديد اللهجة لشركة BUS وعدم التساهل في هذا الموضوع وتلزمها حدود التعاطي مع جميع رؤساء الدوائر والموظفين على  الاراضي اللبنانية "، محذرة من "التراخي بصلاحيات المؤسسة وصلاحيات موظفيها، والا ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات مناسبة حفاظا منها على سلامة المرفق العام وعلى كرامة الموظفين".
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