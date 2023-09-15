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لبنان

ابراهيم بحث للأوضاع مع سفير النروج

Lebanon 24
15-09-2023 | 05:14
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استقبل اللواء عباس إبراهيم في منزله سفير النروج لدى لبنان مارتن يترفيك، وتركز البحث على الأوضاع العامة، خصوصاً التطورات العسكرية والأمنية في مخيم عين الحلوة وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

كما استقبل اللواء ابراهيم وفدا من الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية ضم المطران كوستا كيال، عميد معهد اللاهوت في جامعة البلمند الأرشمندريت يعقوب خليل، والقنصل مارك غريب.
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وسلم الوفد دعوة للواء ابراهيم باسم البطريرك يوحنا العاشر اليازجي لحضور افتتاح المؤتمر العلمي الدولي" في البلمند.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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