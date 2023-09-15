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لبنان

هكذا ستكون حال الطقس في نهاية الأسبوع

Lebanon 24
15-09-2023 | 05:25
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توقعت  دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم ، مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية واستقرارها على الساحل، مع تشكل الضباب في الفترة المسائية على المرتفعات بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.
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وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة:  طقس صيفي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها على الساحل ، بينما تكون فوق معدلاتها في الداخل بحدود الدرجتين ،  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت  بين 24 و 32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  صاف اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة معتدلة.

السبت:  صاف الى قليل الغيوم ، مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية واستقرارها على الساحل، يتشكل الضباب في الفترة المسائية على المرتفعات بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

الأحد:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية.

الإثنين:  غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة مع ضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 25 إلى 30 درجة،  فوق الجبال من 17 إلى 27 درجة،  في الداخل من 18 إلى 34 درجة. 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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