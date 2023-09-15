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لبنان

منطقة تشهد إطلاق نار... هذا ما حصل بين مجموعة من الشبان

Lebanon 24
15-09-2023 | 05:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فرديّ بين شبان في منطقة رجم الحسين في وادي خالد العكاريّة، تخلله إطلاق نار.
 
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