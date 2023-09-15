سعد: نؤكد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في عين الحلوة

أكد رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد عقب إجتماع تنسيقي لفاعليات مدينة صيدا، اليوم الجمعة، رفض الإشتباكات والإحتكام للسلاح في مُعالجة قضايا مُخيم عين الحلوة.

وأشار سعد في مؤتمر صحفي إلى أنَّ المُجتمعين أكدوا على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار الذي يتضمنُ إجراءات ميدانيّة لتسليم المطلوبين بجريمة إغتيال المسؤول في "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي، وأضاف: "عين الحلوة يجبُ أن يعيش بأمن وأمان وأمنهُ هو من سلام وأمان مدينة صيدا ولبنان".

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وختم: "على القوى الفلسطينية أن تعمل على تسليم كل المطلوبين والمجرمين الذين ينفذون إغتيالات أو أعمال أخرى مخلّة بالأمن إلى السلطات اللبنانية".