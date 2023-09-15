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لبنان

متى سيعود لودريان إلى لبنان؟

Lebanon 24
15-09-2023 | 05:41
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أفادت "الجديد"، أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بصدد العودة خلال أيّام قليلة الى لبنان، لعقد إجتماع في قصر الصنوبر، مخصص لبحث الأجوبة التي تلقاها من الأطراف السياسيّة.
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