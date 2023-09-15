متى سيعود لودريان إلى لبنان؟

أفادت "الجديد"، أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بصدد العودة خلال أيّام قليلة الى لبنان، لعقد إجتماع في قصر الصنوبر، مخصص لبحث الأجوبة التي تلقاها من الأطراف السياسيّة.

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