ينقلونهم إلى النبطية مقابل مبالغ مادية.. "أمن الدّولة" توقف مهرّبي بشر

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اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان انه"بعد الرصد والمتابعة، أوقفت أمن الدّولة في النبطيّة خمسة أشخاصٍ من التابعيّة السوريّة (م.م.) (ع. ن.) و (ش .ع) و ( ب.ق) و( ع. ش)، يعملون على تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان وبالعكس، عبر جرود وادي خالد وصولاً إلى محلّة الكولا، ومن ثمّ يقومون بنقلهم إلى مدينة النبطيّة مقابل مبالغ ماليّة.تمّ توقيفهم ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص" .