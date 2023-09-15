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لبنان

ينقلونهم إلى النبطية مقابل مبالغ مادية.. "أمن الدّولة" توقف مهرّبي بشر

Lebanon 24
15-09-2023 | 05:42
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اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان انه"بعد الرصد والمتابعة، أوقفت أمن الدّولة في النبطيّة خمسة أشخاصٍ من التابعيّة السوريّة  (م.م.) (ع. ن.) و (ش .ع) و ( ب.ق) و( ع. ش)، يعملون على تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان وبالعكس، عبر جرود وادي خالد وصولاً إلى محلّة الكولا، ومن ثمّ يقومون بنقلهم إلى مدينة النبطيّة مقابل مبالغ ماليّة.
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تمّ توقيفهم ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص" .
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