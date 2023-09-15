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لبنان

ليل أمس... سرقة قاعة مخصصة للعزاء

Lebanon 24
15-09-2023 | 06:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا ليل أمس، معدات كانت موجودة داخل قاعة بلدة المجدل - وادي خالد العكارية، المخصصة للعزاء، وهربوا إلى جهة مجهولة.
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وادي خالد

سرقة

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