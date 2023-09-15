البزري استقبل وفداً من هيئة علماء المسلمين وهذا ما جرى بحثه

إستقبل النائب عبد الرحمن البزري وفداً من هيئة علماء المسلمين برئاسة الشيخ خالد العارفي في حضور الشيخ محي الدين عنتر، حيث جرى البحث في الأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع تكرار الإشتباكات تحت أي ذريعة، وذلك لما تركته من إرتداداتٍ وأثارٍ سلبية على مدينة صيدا وأهاليها ومحيطها وعلى المخيم وأهله وسكانه.

Advertisement