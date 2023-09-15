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لبنان

الخطيب: الفوضى السياسية هي احد اسباب انفلات الأمن

Lebanon 24
15-09-2023 | 06:40
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أدى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الصلاة، في مقر المجلس، والقى خطبة الجمعة التي قال فيها: "نحن في ظلمات بعضها فوق بعض، ومنها ظلمات الفوضى الفكرية والثقافية والسياسية التي يعيشها لبنان التي تُشكّل الأرضية المناسبة للفساد، وهي فوضى موجهة وليست بريئة يسمونها فوضى خلاّقة يزرع فيها بذور فسادهم، ولذلك فإنّ الخروج منها يجب أن يتحقّق بالأمس قبل اليوم فيستجاب لدعوة الحوار والتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية تمهيداً لانتظام الحياة الدستورية وللخروج بأسرع وقت من الازمة الحالية حتى لا تتشعّب الازمات كما يحصل الآن في مخيم عين الحلوة، فإن الفوضى السياسية هي احد اسباب انفلات الأمن."
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وختم: "نحن نُكرّر استنكارنا لما يحدث من اقتتال في مخيم عين الحلوة التي تضر بالقضية الفلسطينية وتضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة العدو والتأييد اللبناني لقضيتهم، ونأمل أن يكون الالتزام بالاتفاق الذي أُنجز بين المتقاتلين بتدخل مشكور من دولة الرئيس نبيه بري التزاماً نهائياً حفاظاً على القضية الفلسطينية وضنّاً بدماء أبناء الشعب الفلسطيني واللبناني وابناء الجنوب وصيدا الذين لا يستحقون تعريضهم وابناءهم ومصالحهم كما الفلسطينيين للخطر".
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