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لبنان

فيديو حصري لمسلّحين داخل عين الحلوة.. شاهدوا أشكالهم ومناظرهم!

Lebanon 24
15-09-2023 | 06:44
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حصل "لبنان24" على مقطع فيديو يرصدُ مجموعة مُسلحة داخل مخيم عين الحلوة كانت توجّهت إلى منطقة الرأس الأحمر داخل المخيم خلال الإشتباكات التي اندلعت قبل أيام، وسيطرت على مكتب تابع لحركة "فتح" في المحلّة المذكورة. 

وكشفت معلومات خاصة لـ"لبنان24" إنَّ المجموعة التي تظهرُ في الفيديو يقودها المدعو "أبو التيك"، وقد جالت في الرأس الأحمر بمُواكبةٍ من نجل القياديّ في "فتح" اللواء مُنير المقدح. 

وذكرت المعلومات أنَّ هذا الفيديو جاء قبل سقوط مكتب "فتح" في الرأس الأحمر، علماً أن نجل المقدح كان تمّ توقيفه قبل نحو أسبوعين من قبل الجيش بتهمة إطلاق نار خلال أوقاتٍ سابقة. 

ووفقاً لمصادر "لبنان24"، فإنَّ المقدح ما زال حتى الآن غير قادرٍ على الخروج من المخيم وذلك بقرار من الجيش.
 
 
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