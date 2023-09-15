الجيش داهم مخيّمات للنازحين السوريين... شاهدوا بالصور ما ضبطه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم مخيّمات النازحين السوريين في منطقة قب الياس، وتمّ توقيف العشرات ممن دخلوا لبنان خلسة في الآونة الأخيرة.

كذلك، تمّ ضبط أجهزة كومبيوتر وطائرات تصوير وأجهزة إلكترونية.