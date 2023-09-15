اتصال بين ميقاتي ولودريان: هل اقترب انتخاب رئيس جديد؟

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا من الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان جرى خلاله البحث في نتيجة المحادثات واللقاءات التي عقدها السيد لودريان في بيروت على مدى ثلاثة أيام.

وتم التأكيد المشترك خلال الاتصال "أن نتائج المحادثات ايجابية بقرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

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