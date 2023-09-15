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لبنان

اتصال بين ميقاتي ولودريان: هل اقترب انتخاب رئيس جديد؟

Lebanon 24
15-09-2023 | 07:31
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا من الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان جرى خلاله البحث في نتيجة المحادثات واللقاءات التي عقدها السيد لودريان في بيروت على مدى ثلاثة أيام.
وتم التأكيد المشترك خلال الاتصال "أن نتائج المحادثات ايجابية بقرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية". 
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